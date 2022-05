Neoen : confirmation de la guidance 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier trimestre de Neoen a atteint 109,1 ME, en hausse de 36% par rapport au premier trimestre 2021 avec une forte croissance de chacune des trois activités, solaire +31%, éolien +23% et stockage x2,6...

Le portefeuille sécurisé ressort à plus de 6,1 GW à fin mars 2022.

Le total du portefeuille s'élève à 16,3 GW, en hausse de 2,4 GW par rapport à fin décembre 2021.

Neoen confirme son objectif d'EBITDA 2022 compris entre 360 et 375 ME, avec une marge d'EBITDA attendue entre 85 et 90%.

La société réitère enfin ses objectifs de croissance d'EBITDA jusqu'en 2025 et son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2025.