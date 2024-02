Neoen conclut un financement de 1,1 Md$ australiens adossé à un portefeuille d'actifs en Australie

(Boursier.com) — Neoen annonce avoir finalisé le financement d'un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable représentant un total de 1,5 GW. Le montant total levé dépasse 1,1 milliard de dollars australiens, avec des maturités de 5 et 7 ans. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de financement d'un portefeuille d'actifs renouvelables en Australie. Elle s'appuie sur un ensemble d'actifs diversifiés (solaire, éolien, batterie) de tout premier plan qui constituent une part significative du portefeuille australien de Neoen. Les fonds levés permettent le refinancement pour un total d'environ 700 millions de dollars australiens de dettes projet adossées aux actifs actuellement en opération et le financement de nouveaux projets, le premier étant Collie Batterie Stage 1 (219 MW / 877 MWh) en Western Australia.

Cette transaction a été très bien accueillie en raison de la proportion élevée de contrats long terme garantissant des revenus sécurisés et de la diversification tant technologique - solaire, éolien, stockage - que géographique du portefeuille, ces actifs étant répartis dans cinq états. En outre, cette plateforme de financement pourra être utilisée pour lever de la dette supplémentaire et financer des projets futurs. Le financement est accordé par un groupe de onze prêteurs australiens et internationaux : ANZ, Bank of China, Clean Energy Finance Corporation, CBA, China Construction Bank Corporation, The Hongkong & Shanghai Banking Corporation, ING, Mizuho, MUFG Bank, Société Générale et Westpac.

Le portefeuille d'actifs en opération comprend trois centrales solaires (Numurkah Solar Farm dans l'Etat de Victoria, Western Downs Green Power Hub dans le Queensland et Coleambally Solar Farm en New South Wales) et quatre parcs éoliens (Bulgana Green Power Hub dans l'Etat de Victoria et Hornsdale Wind Farms 1, 2 et 3 en South Australia).