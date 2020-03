Neoen : comptes publiés

Neoen : comptes publiés









Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Neoen s'est élevé à 253,2 ME, en progression de 22% hors activité biomasse avec une croissance portée par l'ensemble des activités et des zones géographiques. Neoen a atteint son objectif annuel d'EBITDA, ressorti à 216,1 ME, en hausse de 30% par rapport à 2018. Le résultat net des activités poursuivies a progressé de 48% à 21,2 ME.

Le portefeuille total s'élève à 10,7 GW, en croissance de 3 GW par rapport à fin 2018.

Neoen prévoit d'atteindre un EBITDA compris entre 270 et 300 ME en 2020 à taux de change constants

Le Groupe confirme son objectif de 5 GW en opération ou en construction à fin 2021

L'épidémie actuelle de Covid-19 n'aura pas d'impact notable sur le parc d'actifs en opération, mais aura pour effet de ralentir temporairement le rythme des constructions et des mises en service, et donc de montée en puissance de l'EBITDA qui avait été précédemment annoncé à un niveau proche de 400 ME en 2021, sans que cela affecte le potentiel intrinsèque de croissance de Neoen.

Neoen vise en 2022 la barre des 400 ME d'EBITDA.