Neoen clôture le financement du parc éolien de Kaban Green Power Hub (157 MW) en Australie

(Boursier.com) — Neoen a finalisé le financement du Kaban Green Power Hub, un projet conçu pour générer une énergie verte et compétitive et renforcer le réseau électrique du Far North Queensland. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW, situé près de la ville de Ravenshoe, sur le plateau d'Atherton, ainsi que la modernisation d'une ligne de transmission de 320 km du réseau de Powerlink qui longe la côte du North Queensland.

Le coût total du projet s'élèvera à environ 370 Millions de dollars australiens, la dette étant fournie par un syndicat de cinq prêteurs - BNP Paribas, HSBC, MUFG, NAB, et NORD/LB.

Le parc éolien comprendra 28 éoliennes Vestas V162 d'une capacité de 5,6 MW chacune, qui compteront parmi les plus puissantes du pays. Vestas a reçu l'instruction de démarrer les travaux en mai, la préparation du chantier a eu lieu début juin et les travaux de génie civil sont désormais en cours. La construction devrait durer 21 mois et la production d'énergie atteindre sa pleine capacité en 2023.

Le gouvernement de l'État du Queensland s'est engagé à co-financer la modernisation du réseau électrique, ce qui permettra le raccordement du parc éolien et la création de la "Renewable Energy Zone" (REZ) du Northern Queensland. Pour leur part, Neoen et Powerlink se sont associés pour réaliser le renforcement de la ligne entre Cairns et Townsville, ce qui améliorera significativement la capacité du réseau, permettant de raccorder jusqu'à 500 MW de capacité supplémentaire dans le futur.

Le projet bénéficie d'un contrat d'achat de capacité (CPA) de 15 ans avec CleanCo, producteur et fournisseur public d'énergie propre du Queensland, portant sur 100% de l'énergie produite. Le parc éolien de Kaban fournira ainsi de l'électricité à un prix compétitif et contribuera à l'atteinte de l'objectif de 50% d'énergie renouvelable du gouvernement de l'État du Queensland d'ici 2030.

Cet investissement devrait créer plus de 250 emplois durant la phase de construction dans la région du Far North Queensland. 50 ouvriers travaillent déjà sur le chantier. Grâce aux excellentes ressources en vent de la région, ce parc générera 457 GWh par an, soit suffisamment d'électricité pour alimenter en énergie verte près de 100 000 foyers du Queensland, c'est-à-dire plus que les besoins des habitants de la ville de Cairns.