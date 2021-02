Neoen clôture le financement de la Victorian Big Battery en Australie

(Boursier.com) — Neoen annonce avoir bouclé le financement de la Victorian Big Battery, une unité de stockage de 300 MW / 450 MWh située en Australie près de Geelong, dans l'État de Victoria. Le projet sera réalisé en collaboration avec Tesla et l'opérateur de réseau AusNet Services. Détenue et opérée par Neoen, la Victorian Big Battery sera l'une des plus puissantes batteries au monde, et permettra d'assurer la stabilité du réseau électrique de l'État de Victoria.

Le financement de la Victorian Big Battery a été conclu trois mois seulement après l'obtention par Neoen d'un contrat de services réseau de 250 MW avec l'AEMO. Le projet sera financé par un apport en fonds propres de Neoen et par un prêt accordé sous la forme d'une dette senior de 160 millions de dollars australiens par la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) pour le compte du gouvernement fédéral australien.La construction de la batterie a déjà débuté.