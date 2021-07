Neoen clôture le financement de deux batteries d'une capacité de 11 MW / 8 MWh pour ses centrales solaires au Salvador

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen , un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a finalisé le financement de deux nouvelles batteries d'une capacité totale de 11 MW / 8 MWh. Elles fourniront les services de réserves primaire et secondaire pour ses centrales solaires de Capella (140 MWc) et de Providencia (101 MWc), situées respectivement dans les départements d'Usulután et de La Paz.

Avec l'ajout de ces deux unités de stockage, le parc de batteries de Neoen au Salvador atteindra une puissance totale de 14 MW et une capacité de stockage de 10 MWh, ce qui fera de Neoen le premier opérateur de batteries en Amérique centrale.

Ces batteries seront financées par une dette sans recours accordée par BID Invest avec la contribution du Fonds canadien pour le climat destiné au secteur privé dans les Amériques - Phase II (C2F2). Ce financement prévoit un calendrier de remboursement établi en fonction des économies réalisées par les deux centrales solaires grâce aux services fournis par les batteries. Fidèle à son modèle, Neoen détiendra la pleine propriété de ces actifs.

Le contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC) des batteries a été attribué au consortium TSK Electrónica - Gensun. La construction de la batterie a déjà débuté et la mise en service devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2022. Grâce à leurs capacités de réponse en millisecondes, les batteries amélioreront la qualité du service des réserves primaire et secondaire, qui assurent la stabilité et la fiabilité du réseau électrique. On estime, par ailleurs, que les batteries permettront de réduire les émissions de CO2 de 5.000 tonnes par an, en évitant de recourir à des centrales électriques à combustible fossile pour la fourniture de ces services.

Neoen est implanté au Salvador depuis 2014 et y a investi près de 300 millions de dollars US dans ses centrales solaires et unités de stockage, dont la capacité totale atteint désormais 255 MW. A ce jour, ces centrales sont les plus grandes d'Amérique centrale. Elles couvrent 7% de la demande du marché de gros du Salvador et fournissent l'électricité la plus compétitive du pays.