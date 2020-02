Neoen : chiffre d'affaires 2019 en hausse de 22%

Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Le groupe Neoen a réalisé un chiffre d'affaires de 253,2 millions d'euros en 2019, en progression de 22% hors activité biomasse par rapport à 2018. Neoen disposait à fin décembre 2019 d'une capacité en opération de 1.847 MW, en augmentation de 369 MW par rapport à fin décembre 2018, dont 280 MWc de capacité solaire, 83 MW de capacité éolienne et 6 MW de capacité de stockage.

La production d'électricité s'est élevée à 2.982 GWh en 2019, en hausse de 38% par rapport à 2018. Le taux de disponibilité moyen des actifs éoliens et solaires est resté à des niveaux élevés de 99% et 98,4% (contre 99% et 98,9% respectivement en 2018).

Neoen réitère son objectif d'EBITDA compris entre 212 et 219 millions d'euros pour 2019. Le groupe prévoit désormais une marge d'EBITDA d'environ 85% contre 80% initialement indiqué. En effet, des décalages dans la mise en service de projets ont donné lieu à des indemnités contractuelles enregistrées en autres produits opérationnels courants compensant pour partie l'absence de chiffre d'affaires attendu et améliorant de ce fait mécaniquement la marge d'EBITDA.

Neoen confirme par ailleurs son objectif d'atteindre une capacité de plus de 5 GW en opération ou en construction à fin 2021, dont la totalité sera en opération à fin 2022, avec un EBITDA proche de 400 ME en 2021.