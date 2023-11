Neoen : brille en Suède

(Boursier.com) — Neoen et Alight, développeur de projets d'énergie solaire et producteur indépendant d'énergie européen, ont signé un contrat EPC clé-en-main avec le consortium Bouygues Energies & Services - Solkompaniet et ont ainsi lancé officiellement la construction de la centrale solaire de Hultsfred.

D'une capacité de 100 MWc , la centrale de Hultsfred est, à ce jour, le plus grand projet solaire jamais entré en construction en Suède. Elle devrait être mise en exploitation en 2025... HSBC en profite pour refaire le point sur le dossier en conservant le dossier avec un objectif de cours de 27 euros. Le titre recule de 1,7% à 24,45 euros ce mercredi.