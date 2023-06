Neoen : bondit après le relèvement d'un important objectif

(Boursier.com) — Neoen bondit de 6,1% à 30,9 euros, logiquement porté par la révision à la hausse de son objectif d'Ebitda ajusté 2025. Un relèvement qui fait suite au contrat remporté auprès de l'AEMO (Australian Energy Market Operator) pour la Collie Battery Stage 1.

Neoen estime désormais que son Ebitda ajusté devrait dépasser 700 millions d'euros dès 2025, contre une prévision antérieure d'un Ebitda ajusté supérieur à 600 ME. La révision de cet objectif procède tant d'une actualisation des prévisions opérationnelles que de la réintégration dans la guidance de la contribution des opérations de 'farm-down', pour un montant que Neoen maintient inchangé dans ses prévisions.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') affirme que le relèvement de la guidance implique une "hausse significative" du consensus. L'analyste note en effet que le nouvel objectif de plus de 700 millions d'euros se compare à un consensus de 648 ME et à sa propre estimation de 692 ME. Toutefois, il signale une visibilité limitée fournie par la société sur les perspectives de résultat net.