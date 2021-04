Neoen : bien noté !

(Boursier.com) — Neoen annonce avoir obtenu la note de 64/100 décernée par l'agence V.E (ex Vigeo Eiris), pour son engagement et sa performance sur les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG). Le classement positionne Neoen dans le top 2% des sociétés internationales évaluées (près de 5.000).

Neoen fait évaluer sa politique et ses résultats en matière d'ESG depuis 2018 par la société V.E. (Vigeo Eiris, filiale de Moody's), agence de notation dédiée à l'évaluation des pratiques ESG des entreprises. L'évaluation porte sur 21 critères regroupés en 6 thèmes : Environnement, Capital humain, Droits de l'Homme, Engagement sociétal, Éthique des affaires et Gouvernance.

Neoen vient par ailleurs de publier son "Sustainability Framework", feuille de route qui rassemble les engagements que la société prend afin de contribuer encore plus largement aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, a déclaré : "Nous sommes heureux de la progression de notre notation, qui nous place désormais dans le top 2% des sociétés évaluées au niveau mondial par V.E. Je remercie et félicite les équipes de Neoen qui, au-delà de leur engagement évident pour la transition énergétique, imaginent et mettent en oeuvre les meilleures pratiques en matière sociale et sociétale dans nos différents pays. Ce sont ces mêmes principes qui nous guident dans notre gouvernance, dont la qualité est, elle aussi, reflétée par cette note. Nous sommes fiers de montrer qu'il est possible de concilier performance économique, développement durable, responsabilité sociétale et gouvernance exigeante."