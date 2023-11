Neoen : bien engagé ?

(Boursier.com) — Neoen monte de 1,3% à 26,30 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires des 9 premiers mois a atteint 397,5 ME, en hausse de 12% par rapport aux 9 premiers mois de 2022 à taux de change courants et de 16% à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est ressorti en recul de 8% par rapport au troisième trimestre 2022, essentiellement en raison de l'effet mécanique de l'entrée en vigueur en 2023 de plusieurs PPA à des prix inférieurs aux prix de marchés enregistrés l'an dernier et d'une base de comparaison élevée concernant les revenus de stockage.

Le Groupe Neoen confirme malgré tout son objectif d'EBITDA ajusté 2023, qu'il attend désormais vers le milieu de la fourchette initiale de 460 à 490 ME, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté supérieur à 80%.

Le Groupe réitère enfin son ambition de voir son EBITDA ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 ainsi que son objectif d'atteindre plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.

"Après un excellent S1, ce T3 peut paraître décevant mais s'explique essentiellement par des effets de base particulièrement exigeants sur les conditions de marché (prix spot + stockage)" commente Portzamparc qui poursuit : "Malgré certains éléments adverses (devises, baisse des prix spot, facteur de charge éolien plus faible) Neoen a confirmé sa guidance 2023 et nous semble bien engagé dans la réalisation de ses objectifs 2025... À court terme nous allons revoir légèrement en baisse nos prévisions 2023 (nous étions en haut de fourchette de la guidance à 486 ME), ce qui devrait nous conduire à abaisser notre objectif de cours" conclut l'analyste qui visait auparavant 30 euros avec un avis à "conserver". De son côté, Stifel a ajusté le curseur sur la valeur avec un cours cible ajusté de 38 à 37 euros, tout en restant à l'achat.