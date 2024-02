Neoen : au rebond !

(Boursier.com) — Neoen rebondit de 1,25% à 22,7 euros après avoir finalisé le financement d'un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable représentant un total de 1,5 GW. Le montant total levé dépasse 1,1 milliard de dollars australiens, avec des maturités de 5 et 7 ans. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de financement d'un portefeuille d'actifs renouvelables en Australie.

Stifel ('achat') explique que ce nouveau financement met en valeur la réputation du Groupe auprès du secteur bancaire ainsi que la solidité de son historique et de son pipeline en Australie. Globalement, cette annonce démontre le profil de croissance de Neoen, alors que le Groupe a profité de l'occasion pour confirmer son ambition (et non son objectif officiel) de 10 GW en exploitation ou en construction d'ici 2030 en Australie, contre 3,75 GW aujourd'hui. Si les nouveaux investissements étaient arrêtés dans toutes les autres zones géographiques, cette ambition porterait déjà le portefeuille total de Neoen à environ 13,5 GW d'ici 2030 (vs ambition officielle de 20 GW).

A noter que la société dévoilera ses résultats annuels demain.