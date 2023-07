Neoen annonce une nouvelle forte hausse de ses résultats

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre de Neoen progresse de 24% à 277 ME. L'EBITDA ajusté s'élève à 252 ME, en augmentation de 44%. Le résultat net ajusté s'établit à 63 ME, contre 1 ME au premier semestre 2022.

Le portefeuille sécurisé augmente de 0,6 GW à 8 GW à fin juin 2023, dont 7 GW d'actifs en opération ou en construction. La position de trésorerie atteint près de 1,1 MdE à fin juin 2023, celle-ci bénéficiant notamment de l'augmentation de capital de 750 ME réalisée en mars.

Le Groupe confirme son objectif d'EBITDA ajusté 2023 à un niveau compris entre 460 et 490 ME, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté désormais attendu au-dessus de 80%.

Le groupe réitère enfin son ambition de voir son EBITDA ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 ainsi que son objectif d'atteindre plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, a déclaré : "Au cours du semestre, Neoen a de nouveau enregistré une progression très significative de ses indicateurs opérationnels et financiers comme en témoigne la hausse de 44% de notre EBITDA ajusté. C'est un grand motif de fierté et je félicite tous nos collaborateurs pour leur talent et leur détermination à développer puis opérer des actifs de qualité. Nous venons notamment d'inaugurer le plus grand parc éolien en Finlande, avons mis en service la plus grande ferme solaire en Australie et annoncé la construction de notre première batterie longue durée. La croissance de notre portefeuille de projets s'est encore accélérée : il représente plusieurs dizaines de GW, dont 7 GW déjà en opération ou en cours de construction. Dans un environnement plus que jamais favorable aux énergies renouvelables et dans lequel notre expertise en matière de stockage et d'energy management sera déterminante, nous sommes très confiants dans notre capacité à atteindre plus de 700 millions d'euros d'EBITDA ajusté et plus de 10 GW installés fin 2025."