Neoen annonce des résultats 2022 en forte hausse, l'EBITDA ajusté grimpe de 38%

(Boursier.com) — Neoen annonce des résultats 2022 en forte hausse et progresse vers son objectif de plus de 10 GW à fin 2025

Le chiffre d'affaires grimpe de 51% à 503,2 ME, incluant une progression de 63% au quatrième trimestre. L'EBITDA ajusté est en progression de 38% à 414 ME, en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat net ajusté est en augmentation de 19% à 48 ME. Le portefeuille sécurisé ressort en hausse de plus de 1,3 GW à 7,4 GW à fin 2022, dont 6,6 GW en opération ou en construction. Le total du portefeuille hors projets 'early stage' s'établit à 19,3 GW, en hausse de 5,4 GW par rapport à fin décembre 2021.

Neoen propose un dividende de 0,125 euro par action, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente.

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, a déclaré : "Neoen a réalisé une très solide performance en 2022, tant sur le plan opérationnel que financier, avec notamment une progression de 38% de son EBITDA ajusté à 414 millions d'euros. Nous avons par ailleurs continué à développer notre portefeuille de projets, socle de notre croissance future. Nous avons remporté plusieurs appels d'offres gouvernementaux et signé des PPA avec des entreprises soucieuses de verdir leur mix énergétique et de sécuriser leur approvisionnement en électricité. Nous avons également mis en construction plus de 1,1 GW de projets et mis en service près de 600 MW d'actifs. Au total, notre portefeuille sécurisé a augmenté de plus de 1,3 GW pour atteindre 7,4 GW à fin décembre 2022. Nous avons renforcé notre présence en Australie, en France, en Finlande ou au Portugal et possédons désormais des actifs dans deux nouveaux pays, le Canada et la Suède. Enfin, Neoen a continué de se différencier en augmentant fortement ses capacités de stockage et en concevant des contrats fournissant à ses contreparties des services innovants, capitalisant à la fois sur le potentiel de ses batteries et sur son expertise en energy management. Je tiens à féliciter les équipes de Neoen pour cette année riche en avancées très significatives."