Neoen affiche ses ambitions en Italie en lançant la construction de ses 3 premières centrales solaires

(Boursier.com) — Neoen , l'un des principaux producteurs mondiaux d'énergie exclusivement renouvelable, a lancé en décembre 2023 la construction de ses trois premiers actifs en Italie.

Ces trois centrales solaires, d'une puissance totale de 24,7 MWc, sont stratégiquement situées en Lombardie (8 MWc et 7,6 MWc) et dans la région des Marches (9,1 MWc). Conformément à son modèle, Neoen a développé ces projets et en sera l'unique propriétaire.

La construction de ces centrales a été confiée à Intec Energy Solutions, un EPC spécialisé dans la construction de parcs photovoltaïques, dans le cadre d'un contrat "clé en main".

La mise en service de ces centrales solaires est attendue pour début 2025. Une fois opérationnelles, elles permettront d'éviter l'émission de près de 37.000 tonnes de CO2 chaque année et produiront annuellement l'équivalent de la consommation électrique de plus de 9.000 foyers.

La stratégie de Neoen consiste à contractualiser par le biais de Power Purchase Agreements (PPA) une part importante de l'énergie produite par ses actifs ainsi que les garanties d'origine associées. Le solde sera vendu sur le marché italien de l'électricité. Ces parcs photovoltaïques contribueront à l'objectif du gouvernement d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'électricité à horizon 2030.

Ces actifs reflètent l'ambition de Neoen de devenir un contributeur majeur du développement des énergies renouvelables en Italie. Etablie à Brescia depuis 2021, Neoen est désormais également présente à Modène et Rome et ses équipes italiennes développent de nombreux projets de centrales solaires et de stockage.

La majorité des projets solaires de Neoen sont stratégiquement situés dans les zones identifiées par le gouvernement, ce qui leur permet d'être développés plus rapidement et d'atteindre le stade de construction en 12 à 16 mois.