Neoen a remporté un contrat de services réseau d'une capacité de 250 MW auprès de l'AEM

Neoen a remporté un contrat de services réseau d'une capacité de 250 MW auprès de l'AEM









Crédit photo © Neoen

(Boursier.com) — Neoen , l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a remporté un contrat de services réseau d'une capacité de 250 MW auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO). Ces services seront fournis par la future Victorian Big Battery de Neoen, une batterie de 300 MW appelée à devenir l'une des plus puissantes au monde.

Cette unité de stockage sera située à proximité du poste électrique de Moorabool à Geelong, dans l'État de Victoria. Elle sera construite en collaboration avec Tesla, dont elle utilisera la technologie Megapack, et avec l'opérateur de réseau AusNet Services.

Ce contrat dit "SIPS" (System Integrity Protection Scheme) conclu avec l'AEMO pour une période allant jusqu'en 2032 est le fruit de l'appel d'offres SIPS 2020 initié par le gouvernement de Victoria. La Victorian Big Battery permettra d'augmenter de 250 MW la capacité de l'interconnecteur existant entre les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, en particulier pendant les périodes estivales. Selon les termes du contrat, elle fournira une réponse automatique en cas de coupure imprévue du réseau, offrant à l'AEMO un moyen supplémentaire d'assurer la stabilité de celui-ci.

Les batteries sont parfaitement adaptées à la fourniture de tels services en raison de leur capacité de réponse quasi instantanée. Grâce à ses services de contrôle rapide de fréquence, la Victorian Big Battery participera également à la régulation de fréquence du marché national australien, ce qui favorisera une pénétration accrue des énergies renouvelables dans l'État de Victoria.

La Victorian Big Battery permettra donc de moderniser et stabiliser le réseau électrique, tout en aidant l'État de Victoria à atteindre son objectif de 50% d'énergies renouvelables d'ici 2030. Par ailleurs, selon une étude indépendante, chaque dollar investi dans la batterie générera plus de 2 dollars d'externalités positives pour les particuliers et pour les entreprises de l'Etat de Victoria. Neoen a déjà démontré depuis 2017 tout ce qu'une grande unité de stockage peut apporter au réseau et à ses utilisateurs : les économies réalisées au cours des deux premières années d'exploitation de Hornsdale Power Reserve ont été évaluées à plus de 150 millions de dollars australiens.

Cette nouvelle batterie dans l'État de Victoria devrait être opérationnelle d'ici fin 2021 et générera des retombées économiques significatives pour la région de Geelong, avec la création de plus de 80 emplois durant la construction et de 6 emplois permanents. Neoen fera appel aussi largement que possible à des fournisseurs locaux. Les transformateurs électriques nécessaires au projet ont ainsi déjà été achetés par AusNet auprès de Wilson Transformer, une société basée à Melbourne. Des initiatives en faveur des communautés locales et du secteur de l'éducation seront également financées pendant toute la durée de vie de la centrale de stockage grâce à un fonds d'aide à la communauté.

Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : "Nous sommes très heureux d'avoir remporté le contrat SIPS et tenons à remercier l'AEMO et le gouvernement de Victoria pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Nous nous félicitons de cette nouvelle collaboration avec Tesla et AusNet qui permettra de construire, au cours des prochains mois, l'une des plus puissantes centrales de stockage au monde. Nous sommes extrêmement fiers de lancer un projet d'une telle envergure et d'un tel niveau d'innovation, qui favorisera la transition de l'État de Victoria vers les énergies propres."

Lily D'Ambrosio, ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Changement climatique, affirme : "En implantant l'une des plus grandes batteries au monde sur son territoire, l'État de Victoria continue à s'affranchir du charbon et fait le choix d'innover afin de pouvoir donner toute leur place aux énergies renouvelables."