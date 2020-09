Neoen : à quel prix ?

(Boursier.com) — Neoen recule de 2,5% à 43,55 euros ce jeudi, alors que sur le S1, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 157,2 ME, en hausse de 33% par rapport au premier semestre 2019

L'EBITDA s'est établi à 148,2 ME, en augmentation de 58%, avec une marge d'EBITDA de 94%. Le résultat net part du Groupe a atteint 22 ME, en progression de 32%.

Le groupe estime disposer d'une position de liquidité solide avec une trésorerie de 590 ME au 30 juin 2020 et un crédit syndiqué non tiré de 200 ME.

Les actifs en opération ou en construction s'élèvent à 3,6 GW à fin juin 2020 contre 3,0 GW à fin décembre 2019.

Neoen a resserré sa fourchette de prévision d'EBITDA 2020 à un niveau compris entre 270 et 285 ME à taux de change constants, avec une marge d'EBITDA supérieure à 85%.

Enfin, Neoen réitère ses objectifs pour 2022... "Comme au T3 2019 et pour les mêmes raisons, Neoen annonce viser le bas de sa fourchette initiale. Les nouveaux objectifs 2020 et les guidances 2021 et 2022 nous semblent très peu risquées" commente Portzamparc qui attend ainsi un EBITDA 2020 de 284,2 ME, dont 34 ME de pénalités reçues, soit une marge 86,3%, et de 430 ME en 2022. "La valorisation nous semble toujours très généreuse, malgré la qualité du dossier" conclut l'analyste qui reste à "alléger" sur le dossier.