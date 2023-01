Neoen a démarré la construction de sa batterie de Storen Power Reserve en Suède

(Boursier.com) — Neoen a donné à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie, l'instruction de démarrer les travaux de Storen Power Reserve à la fin du mois de décembre 2022. Située sur la commune de Ragunda, à une centaine de kilomètres de la ville d'Östersund, la batterie lithium-ion de 40 MW / 40 MWh sera raccordée à la ligne de transmission de 130 kV du réseau E.ON. Sa mise en service est prévue dans le courant du premier semestre 2024.

Conformément à son modèle develop-to-own, Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de Storen Power Reserve. La batterie fournira à Svenska Kraftnät, l'opérateur du réseau de transport d'électricité suédois, des services systèmes, et notamment des services de réserve primaire (Frequency Containment Reserve services). Elle participera à l'équilibrage de la production et de la consommation d'électricité en temps réel, contribuant de manière compétitive à la stabilité du système électrique tout en facilitant l'intégration de nouvelles centrales d'énergies renouvelables.

Outre Storen Power Reserve (40 MW / 40 MWh), le portefeuille d'actifs de Neoen en Suède comprend le parc éolien de Storbrännkullen (57,4 MW - actuellement en construction) et la future centrale solaire de Hultsfred (90 MWc - construction prévue pour le deuxième semestre 2023). Par ailleurs, Neoen renforce son équipe suédoise établie à Stockholm depuis 2020 et développe de nombreux autres projets dans le pays.

Storen Power Reserve est la deuxième batterie de Neoen dans les pays nordiques, après Yllikkälä Power Reserve (30 MW / 30 MWh), qui a été mise en service en Finlande en 2020.