Neocom Multimedia : reprend ses réflexions de croissance externe et de sortie de Bourse

Neocom Multimedia : reprend ses réflexions de croissance externe et de sortie de Bourse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'opérateur télécom Neocom Multimedia a enregistré au cours de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires proche de 22 millions d'euros (26,4 ME pour l'exercice précédent), soit une baisse de 17%. Celle-ci est liée principalement à l'activité commerciale (baisse et arrêt de certains clients) qui n'impacte que dans une moindre mesure la marge brute, comparée aux activités éditoriales plus rentables qui se sont maintenues.

Au niveau opérationnel, l'exercice enregistre une légère hausse avec un résultat d'exploitation à 1,27 ME (1,19 ME pour 2018,) du fait également d'un allégement de la masse salariale. Le résultat net de l'exercice ressort en bénéfice à 893 kE (807 kE pour l'exercice précédent).

Perspectives

Pour l'exercice 2020 en cours, le cadre réglementaire des opérateurs SVA effectuant des reversements pour compte de tiers ayant évolué, la société s'est mise en conformité en devenant agent de paiement d'un établissement de paiement (Lemonway) mais n'anticipe pas, du moins à ce jour, de développement ou d'opportunités business lié à cette décision.

Eu égard aux conséquences de la crise sanitaire sur l'ensemble des activités de la société et au contexte concurrentiel, Neocom Multimedia prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 ME et un résultat opérationnel qui pourrait se situer simplement légèrement supérieur à l'équilibre pour l'exercice 2020.

Dans ce contexte, la société remet aussi à l'ordre du jour ses réflexions de croissance externe et de sortie de bourse.

Rappelons que Neocom Multimedia vient de mettre en paiement son dividende de 0,32 euros par action pour l'exercice 2019.