Neocom Multimedia : la crise sanitaire pèse

(Boursier.com) — Neocom Multimedia a enregistré au cours du S1 2021 un chiffre d'affaires proche de 5,1 ME, contre près de 8,2 ME un an avant, soit une baisse proche de 38%. Celle-ci est due principalement à l'évolution des contraintes réglementaires ainsi qu'à la crise sanitaire Covid-19 qui perdure, impactant substantiellement l'activité commerciale des numéros spéciaux SVA. Au niveau opérationnel, ce premier semestre 2021 enregistre lui aussi une baisse avec un résultat d'exploitation de 205 KE, contre 256 KE pour le S1 de l'exercice précédent (-20%). Compte tenu des autres résultats financier et exceptionnel peu significatifs, et après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net de la période ressort en bénéfice à 150 KE, contre 180 KE un an avant.

Dans ce contexte, eu égard aux dernières tendances, l'exercice 2021 "devrait enregistrer un CA sous les 10 ME et un résultat net de l'ordre de 200 KE". La société poursuit par ailleurs activement ses recherches de croissance externe.