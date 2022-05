Near fait son entrée au Nasdaq via une fusion avec KludeIn I Acquisition Corp.

(Boursier.com) — Near Intelligence Holdings Inc, leader mondial SaaS de la data intelligence axée sur la confidentialité des données sur les personnes, les lieux et les produits et KludeIn I Acquisition Corp, une société d'acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif deregroupement d'entreprises qui transformera Near en une société cotée en bourse affichant une capitalisation boursière pro forma post-opération de plus d'un milliard de dollars après la fusion, en supposant qu'il n'y ait aucun rachat d'actions par les actionnaires publics de KludeIn et qu'un placement privé de 95 millions de dollars en actions ordinaires de KludeIn soit mené à bien avant la réalisation de la transaction.

À la clôture de l'opération, la Société issue de la fusion devrait s'appeler "Near Intelligence Inc" et ses actions ordinaires devraient être négociées sur le marché boursier du Nasdaq sous le symbole "NIR". Near aura son siège social en Californie du Sud et dispose de bureaux dans les régions EMEA, Asie-Pacifique et Asie du Sud-Est, assurant ainsi une couverture mondiale. La société est dirigée par Anil Mathews, fondateur et PDG de Near.

Data intelligence first

Fondée en 2012, Near permet aux entreprises de mieux comprendre le comportement des consommateurs dans le but de créer de nouvelles stratégies de croissance... Ses solutions de data intelligence sont destinées aux responsables des données opérationnelles et marketing et ciblent aussi bien les consommateurs qui effectuent des achats, voyagent, mangent, se déplacent que ceux qui achètent des produits.

Les ensembles de données stratégiques et exclusifs ainsi que les partenariats conclus avec les clients permettent à Near de cumuler plusieurs sources d'informations sur différents types de données et d'utiliser l'apprentissage profond afin de mieux comprendre le comportement des consommateurs en recourant à l'IA de la société.

"Depuis plus d'une décennie, les entreprises se tournent vers Near pour trouver des réponses à des questions fondamentales en lien avec le développement de leurs activités. La demande du marché en termes de données sur les mouvements humains et le comportement des consommateurs, en vue de comprendre l'évolution des marchés et des consommateurs, connaît une croissance exponentielle. Le moment est venu d'accélérer la pénétration d'un marché total vaste, inexploité et chiffré à 23 milliards de dollars (TAM). Cette entrée en bourse nous donne la crédibilité et les moyens de redoubler d'efforts pour soutenir la croissance et de poursuivre notre stratégie de volant d'inertie afin d'améliorer nos résultats commerciaux au cours de la prochaine décennie" a expliqué Anil Mathews, Fondateur et PDG de Near.