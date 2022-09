Navya vend 8 navettes autonomes aux États-Unis au prestataire de mobilité autonome Beep

(Boursier.com) — Navya vient de signer un contrat aux États-Unis avec le fournisseur de mobilité autonome Beep, portant sur la vente de 8 navettes autonomes.

Cette nouvelle commande de Beep augmente considérablement la taille de sa flotte et porte à 22 le nombre total de navettes autonomes Navya exploitées. Elle permettra à l'entreprise basée à Lake Nona, en Floride, de faire face à la demande croissante des États-Unis pour les solutions de transport autonome qui répondent de manière pratique, flexible et rentable aux défis non seulement de la mobilité, du développement durable, mais également de la sécurité et de la pénurie de personnel.

Depuis le début de son partenariat avec Navya en 2019, et les nombreux projets menés à travers différents états, Beep a fait des navettes autonomes et de la technologie Navya un élément clé de ses opérations, avec une flotte en augmentation constante lui permettant de répondre aux besoins des organismes tant publics que privés.

Cette nouvelle commande est significative dans la mesure où elle marque une période de passage à l'échelle pour Beep avec une multiplication des appels d'offres autour des navettes autonomes aux États-Unis. Les 8 nouveaux véhicules Navya permettront à la société américaine d'élargir sa portée et d'accélérer sa croissance tout en continuant à étendre ses déploiements à travers le pays. Cela permettra de couvrir de nouveaux services et projets de premier et dernier kilomètre dans des environnements variés : communautés, centres villes, universités, aéroports, etc.