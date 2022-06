Navya va assembler la première présérie de véhicules utilitaires urbains connectés Muses sur son site de Vénissieux

(Boursier.com) — Navya annonce avoir signé un contrat de prestation avec Muses Europe pour l'assemblage de 300 véhicules utilitaires électriques avec l'objectif de participer au développement de la future version autonome.

Muses, un véhicule urbain efficient et innovant :

Le véhicule urbain Muses est un véhicule utilitaire électrique polyvalent permettant un volume de charge important tout en privilégiant son agilité et sa facilité de navigation dans les centres villes. Son design innovant permet d'améliorer son efficacité énergétique et d'augmenter son autonomie tout en réduisant la quantité et le coût de la batterie. Sa position de conduite centrale avec accès gauche-droite offrant une vue à 240o, ainsi que ses nombreuses possibilités d'assistance électronique à la conduite, en font le véhicule idéal pour la livraison du dernier kilomètre.

Muses Europe, l'association du bureau d'Etudes Ellectramobilys et de grands acteurs internationaux :

Conçu par Ellectramobilys pour permettre aux professionnels de transporter des marchandises et de se déplacer dans les centres-villes et leurs périphéries avec un outils parfaitement adapté, simple et très économe en énergie, le projet Muses rassemble plusieurs grands acteurs :

Le Groupe Yulon, le plus grand conglomérat automobile taïwanais, avec plus de soixante ans d'expertise et un système complet de chaîne de valeur allant de la construction automobile, de la fourniture de pièces détachées et de la commercialisation, aux services liés à l'automobile,

Le Groupe Speedy, leader français du diagnostic et de l'entretien complet de l'automobile, avec 43 ans d'expérience et près de 500 centres dans toute la France, enseigne du groupe Bridgestone, acteur majeur de l'industrie du pneumatique.

Un véhicule produit en France :

Muses Europe a fait le choix de concevoir et produire la première série de ses véhicules avec 80% de valeur ajoutée en France avec des fournisseurs reconnus, dont :

Navya pour l'assemblage de 300 véhicules ainsi que pour l'étude vers leur autonomisation ;

Calip Group pour la réalisation des cabines ;

Bosch France à Mondeville, pour l'assemblage des cabines ;

F2J Stamping pour la réalisation des châssis.

La première présérie de 300 véhicules Muses sera assemblée par Navya sur son site de Lyon-Vénissieux, ce qui lui permettra d'une part d'optimiser sa capacité de production et d'autre part de renforcer sa compréhension industrielle du véhicule dans le but de mieux préparer son automatisation. Ce projet s'inscrit ainsi dans la roadmap stratégique de Navya qui vise à intégrer son pack AD de conduite autonome dans des bases roulantes existantes.