Navya : une perte semestrielle de 13,2 ME

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022, Navya a vendu 7 navettes Autonom Shuttle, et réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros.

Son résultat opérationnel ressort à -13,7 ME. Le résultat net s'établit à -13,2 ME. Ces deux chiffres enregistrent un creusement respectif de -2 ME et de -0,7 ME par rapport au 1er semestre 2021.

Au 30 juin, la société dispose d'une trésorerie de 4 ME (19,8 ME à fin juin 2021).

Le 20 juillet 2022, un accord de financement par OCABSA d'un montant nominal total maximum de 36 ME a été signé avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Ce programme de financement se substitue à la ligne de financement en fonds propres existante. Navya rappelle que le partenariat financier avec le Groupe Negma vise à renforcer les ressources financières de la Société et à soutenir son cycle de développement à moyen terme ainsi que ses projets technologiques et commerciaux, notamment au Moyen-Orient.

Au 31 août, Navya dispose d'une trésorerie de 3,6 ME qui intègre le tirage de la première tranche des OCABSA (2,5 ME). Grâce à la conclusion de ce contrat et sous réserve de certaines conditions d'émission des OCABSA, Navya considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Perspectives

Au cours des premières semaines du second semestre 2022, Navya constate une accélération de sa dynamique commerciale, conséquence des avancées au niveau mondial de la réglementation sur les véhicules autonomes. Navya entend bénéficier de cette dynamique pour renforcer ses parts de marché dans des pays stratégiques comme l'Europe, les USA et le Japon.

Navya indique avoir mis en place une organisation centrée sur ses priorités stratégiques autour d'un Directoire resserré, dont les membres sont : Sophie Desormière (Présidente du Directoire de Navya) ; Pierre Guibert (Directeur Financier) ; Olivier Le Cornec (Directeur Technique).

"La réorientation et l'exécution de nouvelles stratégies financières, technologiques, industrielles et commerciales, avec un accent plus marqué sur la culture client et la performance, permet à Navya de renforcer son leadership sur des marchés en demande croissante de solutions globales. Nous avons construit des écosystèmes solides et opéré une transition vers l'intégration de packs de conduite autonome Navya Drive et de supervision Navya Operate dans des bases roulantes existantes. Grâce à notre forte culture Tech, notre empreinte mondiale avec des produits leaders sur leurs marchés et nos efforts de transformation, Navya est idéalement positionné sur la chaine de valeur de la mobilité durable pour saisir les opportunités de croissance et réussir son passage à l'échelle", commente Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya.