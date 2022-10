Navya : une nouvelle étape avec Bluebus

(Boursier.com) — Navya a finalisé l'étape préparatoire à la robotisation de deux véhicules Bluebus IT3. Après un an de collaboration pour adapter la plateforme du bus IT3 aux besoins de la conduite autonome, les 2 partenaires ont réussi à créer toute l'architecture mécanique, électrique et sécuritaire nécessaire à la phase d'autonomisation de ces bus de 6 mètres.

Cette étape majeure va permettre à Navya d'intégrer son Pack-AD ainsi que ses technologies de conduite autonome Navya Drive et Navya Operate.

Conformément à la feuille de route du projet, 2 bus 6M IT3 seront prêts pour les premiers tests de roulage en autonomie de niveau 4 d'ici fin novembre. Ces tests se feront au sein d'un centre d'essai dédié à la mobilité urbaine, dans un premier temps sur un parcours prédéfini simple avec l'objectif d'une montée en vitesse jusqu'à 25 km/h di'ci fin 2022. Ils permettront de démontrer le parfait fonctionnement des flux d'échange entre la plateforme Bluebus et les systèmes de conduite autonome Navya.

Etant donné le niveau avancé de leur collaboration sur le plan technologique et industriel, les 2 partenaires anticipent déjà la commercialisation du Bluebus Autonom Navya dont les premiers déploiements commerciaux se feront à partir de septembre 2023.

Véritable concentré de technologies au service des nouvelles mobilités urbaines, le Bluebus Autonom Navya répond à de fortes tendances et attentes du marché : agilité, flexibilité, performance, confort, sécurité, respect de l'environnement, pénurie de main d'oeuvre et rentabilité économique. Avec une capacité de transport jusqu'à 36 passagers, il permettra de répondre à de nombreux cas d'usage dans les zones urbaines, péri-urbaines et rurales ainsi que sur sites fermés.

Bluebus considère que ce bus autonome représentera une grande part de ses ventes à partir de 2025.