Navya : trésorerie disponible de 25 ME

(Boursier.com) — Le groupe Navya a enregistré un résultat opérationnel 2020 de -20,4 ME et un résultat net négatif de 23,7 MEUR, en amélioration respectivement de 10,8 ME et de 8,6 ME par rapport à 2019.

En 2020, les dépenses de vente et marketing ainsi que les frais généraux et administratifs, ont été réduites respectivement de 24% et 17%. Navya a par ailleurs décidé de maintenir à un haut niveau ses investissements en R&D, au profit du développement de sa technologie de systèmes de conduite autonomes.

Navya avait vendu l'an dernier 23 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 ME, en retrait de 29% par rapport à l'exercice 2019. La consommation de cash a été réduite de moitié au cours de l'année 2020 pour atteindre 12,1 ME, soit une diminution de 11,9 ME par rapport à 2019. À fin mars 2021, le montant de la trésorerie disponible de la société s'élevait à 25 ME contre 19 ME à fin 2019.