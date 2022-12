Navya suspendu en bourse, après un bond de 142% hier

(Boursier.com) — La cotation des actions Navya est suspendue ce mardi sur Euronext Paris, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis. La suspension a en fait eu lieu hier à 17h09, alors que le titre s'envolait de 142,4% à 0,138 euro. Navya avait annoncé hier la conclusion d'un accord de financement avec la société d'investissement Eshaq Investment Company W.L.L, basée au Royaume de Bahrain, pour l'obtention d'un prêt d'un montant en principal de 30 ME. Ce contrat de prêt, régi par le droit français, est conclu pour une durée de 10 ans au taux de 3% par an. Les intérêts sont payables annuellement à compter de la deuxième année du prêt et le principal est remboursable in fine. En garantie de son remboursement, Navya a accordé un nantissement de logiciel de droit français portant sur le code source dont elle est titulaire au bénéfice d'Eshaq Investment, ce nantissement devant être enregistré auprès de l'INPI.

"Ce contrat de prêt répond aux objectifs de Navya d'équilibrer sa structure financière et de disposer de liquidités lui permettant de financer son passage à l'échelle", ajoutait le groupe. Ce prêt vient s'ajouter au financement de 36 ME réalisé en juillet 2022 avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, sous la forme d'obligations convertibles en actions nouvelles auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions. "Ces deux sources de financement, pouvant être cumulées, viennent ainsi renforcer sur le long terme les capacités financières de Navya nécessaires à son développement technologique, industriel et commercial", expliquait le groupe.