(Boursier.com) — Navya structure son activité en Asie, une région particulièrement portée sur les nouvelles formes de mobilité autonome, et offrant de solides perspectives de croissance.

Ainsi, Navya a récemment renforcé ses partenariats stratégiques établis avec ESMO Corporation et ST Engineering Land Systems (STELS) lui permettant d'optimiser son organisation et d'accroître sa présence en Corée du Sud et à Singapour, 2 marchés identifiés comme à très fort potentiel par le cabinet KPMG. Navya rappelle disposer d'une base installée de 41 navettes en Asie-Pacifique.

Production de navettes en Corée du Sud par ESMO

Fort d'un partenariat stratégique signé en juin 2019 avec ESMO Corporation qui est son distributeur exclusif en Chine et en Corée du Sud, Navya est impliquée dans la formation des équipes d'ESMO Corporation et a collaboré activement à la mise en place d'une ligne de production de l'Autonom Shuttle au sein de l'usine "Jinhae", un complexe de 6.000 m2. Cette ligne de production est désormais opérationnelle.

Création d'une entité de services à Singapour

Dans le cadre de sa stratégie de développement de solutions de transports autonomes pour les biens et les personnes, ST Engineering Land Systems (STELS), filiale de ST Engineering, groupe singapourien de technologie de défense et d'ingénierie d'envergure mondiale, collabore avec Navya depuis plusieurs années. Navya et STELS ont ainsi lancé plusieurs expérimentations marquantes, comme celle de Gardens by the Bay, un site touristique situé en plein centre de Singapour. De nouvelles expérimentations au sein de sites fermés sont actuellement en cours de développement et devraient être déployées très prochainement.

Pour accompagner le renforcement de ce partenariat, Navya crée une filiale à Singapour, Navya Systems, avec l'accompagnement financier de STELS. Navya met en place une équipe dédiée pour gérer les déploiements, la maintenance et la formation, avec un double objectif : garantir une très haute qualité de service aux clients asiatiques et accélérer le transfert de compétences.

Cette filiale a également pour vocation de porter des initiatives de développements technologiques propres à la région (infrastructure cloud privé, solutions pour sites sous haute sécurité, V2X, etc.).