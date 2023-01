Navya : Stéphanie Boileau-Canu est nommée Directeur Finance & Opérations

(Boursier.com) — Navya annonce la nomination de Stéphanie Boileau-Canu au poste de Directeur Finance & Operations. Elle succède à Pierre Guibert à ce poste dont la démission de ses fonctions de Directeur Financier & Opérations et de membre du Directoire prend effet ce jour.

Elle a occupé pendant plus de 20 ans des postes de Directions Financière de dimension internationale pour ensuite développer des compétences solides dans le cadre de transformation et "restructuring" de PME. Elle est diplômée d'un DSCG, d'un master de finance complétés par des spécialisations à l'Insead, IMD et d'un certificat de gouvernance de l'EM Lyon.

Stéphanie Boileau-Canu se consacrera à initier la transformation de NAVYA et à l'accompagnement de son redressement judiciaire. Elle reportera directement à Olivier Le Cornec, Président du Directoire.

Le Conseil de Surveillance n'a pas choisi pour le moment de remplacer Pierre Guibert de son mandat de membre du Directoire.