Navya signe un protocole d'accord avec le ministère des Transports et des Télécommunications du Royaume de Bahreïn

(Boursier.com) — Navya , un leader des systèmes de mobilité autonome, vient de signer, en date du 23 juin 2022, un protocole d'accord avec le ministère des Transports et des Télécommunications du Royaume de Bahreïn, pour soutenir le déploiement des véhicules autonomes à Bahreïn.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya, a déclaré : "L'adoption par les Autorités du Royaume d'une approche visionnaire leur permet d'imaginer le Bahreïn de demain favorisant un développement durable soutenant les bases d'une société inclusive et cohésive. L'ambitieux programme de développement des transports du gouvernement devrait apporter une transformation spectaculaire dans les années à venir, avec la mise en oeuvre d'une multitude de projets importants dans tous les segments du secteur de la mobilité. Avec l'augmentation des volumes de passagers et de fret sur ses routes, ses ports et ses aéroports, le Royaume de Bahreïn veut adopter les dernières technologies et orienter ses investissements vers des technologies innovantes de haut vol qui réduisent les émissions de carbone et apportent une expérience de mobilité fluide et connectée. Cet accord entre le ministère des Transports et des Télécommunications de Bahreïn et Navya va permettre de concrétiser cette vision et de travailler ensemble à l'identification et le déploiement de navettes autonomes pour de nombreux cas d'usage permettant de faciliter la mobilité pour tous et d'améliorer le réseau de transport public du Royaume, conformément au programme de développement économique à long terme du pays, Bahrain Economic Vision 2030. Cet accord est la confirmation de l'expertise reconnue de Navya qui conforte ainsi son indiscutable leadership dans l'ensemble des États Arabes du Golfe".