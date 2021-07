Navya sécurise 7,5 millions d'euros de subventions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Navya se félicite d'avoir été lauréat pour quatre projets d'innovation technologique majeurs dont trois dans le cadre du plan France Relance. Navya a répondu à cet appel à projets et a ainsi pu sécuriser un total de 7,5 millions d'euros de subventions (essentiellement non remboursables) pour piloter quatre projets à forte valeur technologique.

Ces différentes initiatives sont les suivantes :

- Le projet DLS (Deep Learning Segmentation) a pour objectif de recueillir les données de l'environnement routier et d'annoter les obstacles détectés par l'utilisation de modules d'Intelligence Artificielle et de Big Data. L'objectif est d'alimenter la base de données et les datasets pour reconnaître les changements de l'environnement routier, procéder à la modification dynamique de la cartographie de référence et adapter le comportement du véhicule.

- Le projet 5G-VA (5G pour les Véhicules Autonomes) vise à appliquer opérationnellement les apports technologiques de la 5G pour la conduite autonome au service des clients, en partenariat avec Orange. Il s'agit notamment de l'assistance à distance, la cybersécurité et le traitement des données analysées par l'Intelligence Artificielle déportée sur les centres de calcul des opérateurs. Cette initiative se présentera dans la continuité de l'expérimentation en autonomie complète de niveau 4 réalisée à Châteauroux en juin 2020. Ce projet est lauréat du programme France Relance.

- Le projet V.A.I. (Véhicules Autonomes Industriels) consiste à développer un concept innovant de tracteurs équipés de technologies de conduite autonome et de services associés, adaptés aux spécificités des applications des secteurs aéroportuaires, de l'industrie, de la grande distribution et de l'e-commerce. Ce projet permettra notamment l'accélération des développements de l'AT135 au sein de la joint-venture SOFVIA entre Navya et Charlatte Manutention. Ce projet est lauréat du programme France Relance.

- EFIBA (Émergence de la FIlière Bus Autonome) est une initiative portée par un consortium composé de Actia, Bluebus et Keolis souhaitant préparer la filière française au marché des autobus autonomes. L'ambition de ce projet est de développer et industrialiser une version automatisée des bus électriques de Bluebus, depuis leur conception jusqu'à leur commercialisation. Ce projet est lauréat du programme France Relance.