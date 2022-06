Navya retenue pour déployer des navettes autonomes à grande échelle dans le cadre du projet européen ULTIMO

(Boursier.com) — Navya annonce avoir remporté, avec des partenaires de premier plan, le projet ULTIMO, financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de la Commission Européenne et par le Gouvernement Fédéral Suisse.

ULTIMO s'inscrit dans la continuité du projet AVENUE, lancé en mai 2018 avec l'objectif d'accélérer le développement des véhicules autonomes dans les centres urbains européens. Treize navettes Navya ont ainsi été expérimentées dans six villes européennes : Lyon, Luxembourg, Genève, Copenhague, Esch-sur-Alzette et Sion.

Ces déploiements, opérés avec des partenaires fortement engagés dans le développement de nouveaux modèles de mobilité, ont permis de valider la parfaite intégration des navettes autonomes dans le système de transport public des villes et d'offrir aux usagers une expérience toujours plus innovante avec, par exemple, le développement d'une application de transport à la demande.

Les navettes Navya ont ainsi été mises à la disposition du public avec l'objectif d'expérimenter des cas d'usage très spécifiques : se déplacer autour d'un stade à Lyon, dans des hôpitaux à Genève et au Danemark, dans un parc d'affaires au Luxembourg ou pour rejoindre des centres villes à Uvrier en Suisse et à Esch-sur-Alzette à Luxembourg.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya, a déclaré : "ULTIMO, qui s'appuie sur l'expérience réussie du projet AVENUE, est la confirmation du rôle prépondérant que vont jouer les navettes autonomes dans l'offre de transport public. Nos navettes vont être déployées dans des environnements urbains et des conditions centrées sur l'utilisateur avec des modèles de fonctionnement commercialement viables et durables. Cette étape cruciale marque le passage de l'expérimentation au déploiement de navettes à grande échelle. C'est aussi la première fois qu'un projet de déploiement de mobilité autonome rassemble des fournisseurs de solutions autonomes et des grands gestionnaires de flottes pour travailler ensemble et proposer des solutions et des interfaces communes pour les opérateurs de transport public. Toutes nos équipes vont contribuer à faire d'ULTIMO un succès pour Navya et pour l'essor durable de la mobilité autonome".