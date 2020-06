Navya renforce son équipe dirigeante

Navya renforce son équipe dirigeante









(Boursier.com) — Navya a annoncé le renforcement de son équipe dirigeante avec la nomination de Pierre Lahutte en tant que Chief Strategy & Development Officer.

Agé de 48 ans, Pierre était jusqu'en 2019 Président de la marque IVECO en charge des activités Bus et Camions, représentant un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards d'euros. Il compte plus de 20 années d'expérience dans l'industrie des véhicules agricoles, des bus et camions acquises au fil de sa carrière chez New Holland, CNH et IVECO.

" Grâce à son expérience et sa stature internationale, Pierre va permettre à NAVYA de franchir le cap de l'industrialisation de ses solutions de conduite autonome, à travers les partenariats que nous engageons avec les acteurs automobiles, bus, camions et véhicules spécialisés ", a commenté le Président du Directoire de Navya, Etienne Hermite.