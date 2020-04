Navya renforce son Comité de Direction

Navya annonce le renforcement de son Comité de Direction avec deux nominations stratégiques :

Nomination d'Olivier Le Cornec en qualité de CTO - Directeur de la Technologie. Agé de 51 ans et titulaire d'un Magistère Minéraux et Matériaux Industriels de l'université d'Orléans Olivier a une grande expérience du secteur automobile combinée à une expertise en matière de systèmes de conduite autonomes.

Nomination de Benoît Jacheet en qualité de CFO - Directeur Financier. Agé de 54 ans et diplômé de l'ICN Business School de Nancy, Benoît est un spécialiste du développement et du financement des entreprises. Il possède une solide expérience dans le pilotage financier, la gestion des situations complexes et la conduite du changement.