Navya rejoint 'the Autoware Foundation', la plateforme collaborative du systèmes de conduite autonomes

Navya rejoint 'the Autoware Foundation', la plateforme collaborative du systèmes de conduite autonomes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Initiée en 2018 par Tier IV, Inc, Linaro 96 Boards et Apex.AI, Inc, the Autoware Foundation, est une organisation qui soutient et promeut des projets open-source de mobilité autonome. Autoware est l'une des organisations internationales les plus influentes au sein de l'écosystème de la conduite autonome. Aux côtés d'acteurs de renom tels que Macnica, Hitachi, Intel, LG et Velodyne Lidar, Navya contribuera au rayonnement de the Autoware Foundation en mettant à disposition certaines de ses applications.

Navya bénéficiera en retour des projets open-source entrepris par la fondation apportant un savoir-faire complémentaire sur les activités de conduite autonome, mais aussi sur d'autres éléments clés tels que la sécurité des passagers, la supervision de flotte de véhicules, le contrôle de l'environnement avant démarrage du véhicule. Ces synergies devraient favoriser la croissance de la Société, son intégration dans l'écosystème mondial des acteurs de la conduite autonome et la reconnaissance de son leadership technologique.