Navya : refonte globale du logiciel Navya Drive

(Boursier.com) — Navya , un leader des systèmes de mobilité autonome, annonce le lancement de la version "6.X" de son logiciel de conduite autonome Navya Drive, étape majeure dans le passage au déploiement de solutions commerciales de niveau 4.

Fort de ses deux dernières années de recherche et de développement, Navya déploie depuis plusieurs semaines sa nouvelle version de logiciel entièrement repensée.

Cette mise à jour, d'ores et déjà opérationnelle sur plus de 20% du parc de véhicules, bénéficie d'une refonte complète de l'architecture logicielle permettant :

-de faire évoluer de manière indépendante des briques logicielles, sans impact sur les autres fonctionnalités ;

-une modularité et une configuration adaptée, répondant à la diversité des sites clients selon leur environnement opérationnel ;

-une homogénéité des développements de base, applicables indifféremment à l'ensemble des plateformes actuelles, l'Autonom Shuttle(R) et l'Autonom Tract, ainsi que des plateformes tierces futures telles que le bluebus IT3 développé dans le cadre du projet EFIBA.

Cette nouvelle version "6.X" du Navya Drive refonde l'architecture logicielle en ligne avec les meilleurs standards industriels. Elle facilitera les prochaines itérations mises à disposition des clients et des partenaires sur l'ensemble des applications.

Des fonctionnalités repensées pour les opérations complexes

Navya étend son champ des possibles grâce à la sécurisation et l'amélioration de fonctions opérationnelles clés mettant en avant :

-l'utilisation d'un nouveau format de cartographie Haute Définition. Cette carte intègre un niveau de précision supérieur pour une conduite autonome optimisée dans des environnements difficiles et changeants ;

-une brique unique de technologie V2X apportant une compatibilité mondiale avec les systèmes d'infrastructures connectés présents dans de nombreux pays.

Ces améliorations s'apprécient déjà dans les opérations de Navya au quotidien, offrant une plus grande flexibilité dans les cas d'application adressables et un gain de temps dans la mise en service de ses solutions chez les clients.

Cette nouvelle version du Navya Drive, en devenant le socle logiciel commun de l'ensemble des applications, confirme ainsi le leadership technologique de Navya et son positionnement stratégique en tant que fournisseur de technologie pour des applications de conduite autonome dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit pour le transport de personnes ou de biens.

Olivier Le Cornec, Directeur de la Technologie de NAVYA, déclare : "Le lancement de la nouvelle version " 6.X " du logiciel Navya Drive(R) est une avancée technologique majeure qui renforce le caractère différenciant de nos solutions. Notre logiciel propriétaire, consolidant plus de six années d'expérimentations et refondé sur une nouvelle architecture de base, permet une modularité d'applications adaptées à des cas d'usage variés. Ce savoir-faire, reconnu et éprouvé au niveau international, démontre le leadership technologique de NAVYA dans la conception et le développement de systèmes de mobilité autonome de niveau 4".

Prochaine communication financière : 7 février 2022, 17h45 - chiffre d'affaires 2021.