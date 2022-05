Navya référencé dans la Plateforme Radar de l'Innovation en tant qu'acteur clé de la mobilité autonome

(Boursier.com) — Navya vient d'être retenu par la Plateforme Radar de l'Innovation pour l'intérêt de ses innovations en matière de mobilité autonome.

La Plateforme Radar de l'Innovation est une initiative de la Commission européenne visant à identifier les innovations à fort potentiel, financées par l'Union Européenne et développées par les meilleurs chercheurs et innovateurs européens.

La technologie Navya de services associés pour les véhicules de transport public automatisés à la demande, déployée avec des partenaires de premier plan, dans le cadre du projet européen AVENUE, a ainsi été analysée par un collège d'experts de la Plateforme Radar de l'Innovation, qui l'a retenue et classée au niveau Technology Ready, soit le 3ème niveau sur 4 de maturité vers la commercialisation. Cette catégorie adresse les innovations technologiques considérées comme suffisamment avancées dans leur préparation pour être un produit commercialisable selon trois indicateurs :

-la maturité technique de la technologie ;

-la capacité des équipes dirigeantes à transformer cette technologie en produits et services commercialisables ;

-la capacité de la technologie à satisfaire un secteur de marché et servir une clientèle potentielle.

Le potentiel de création de marché de la technologie Navya a également été évalué et considéré comme remarquable.

Cette analyse s'est faite dans le cadre du projet AVENUE, lancé en mai 2018 pour une durée de quatre ans, dont l'objectif est d'accélérer le développement des véhicules autonomes dans les centres urbains européens. Il réunit 20 partenaires dont Navya, sélectionné en tant que fournisseur unique des navettes autonomes déployées dans le cadre de ce programme.

Dix navettes Navya ont ainsi été expérimentées dans quatre villes européennes : Lyon, Luxembourg, Genève et Copenhague.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : "Cette reconnaissance par les experts indépendants de la Plateforme Radar de l'Innovation démontre la maturité de la technologie Navya prouvée par des démonstrations concrètes et des cas d'usage permettant d'offrir toujours plus de technologie, de connectivité et de services aux passagers. Cela confirme aussi le succès global du projet AVENUE qui a réussi son objectif d'apporter de nouveaux modèles de transport public permettant d'améliorer la mobilité et l'expérience des utilisateurs. Ces quatre années de démonstration nous ont permis d'avancer, de perfectionner et de fiabiliser nos technologies grâce à la collaboration et l'implication de l'ensemble des partenaires du projet AVENUE avec lesquels nous partageons la même conviction : celle que les véhicules autonomes constituent la prochaine révolution des transports urbains, péri urbains et ruraux. Nous sommes heureux d'avoir réussi, tous ensemble, à convaincre aussi largement les utilisateurs, les autorités locales, nationales et internationales, jusqu'aux experts de l'Union européenne".

Le projet AVENUE a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention no 769033.