Navya : projet pilote de navette autonome à White Bear Lake aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Navya a annoncé un nouveau partenariat aux Etats-Unis avec le Minnesota Department of Transportation (MnDOT), AECOM, et la ville de White Bear Lake, MN, pour le déploiement d'une navette Navya Autonom Arma. Ce projet d'un an permettra d'offrir une nouvelle possibilité de transport dans la communauté de White Bear Lake. La navette desservira un trajet de 2,5 km reliant plusieurs établissements résidentiels au centre pour la jeunesse (YMCA) ainsi qu'aux quartiers PAI, The Boulders et Willow Wood Apartments. Les membres et les partenaires de la communauté ont nommé la navette 'Bear Tracks' car elle permet de créer une toute nouvelle desserte sur une zone qui jusque-là ne bénéficiait pas de solution de transport partagé.

La navette autonome Navya Arma, 100% électrique, est équipée de nombreux capteurs tels que les Lidars 2D et 3D, le GPS et l'odométrie pour déterminer son emplacement sur l'itinéraire, ainsi que pour détecter et observer tout obstacle, piéton ou véhicule. La navette étant totalement autonome, elle n'a ni volant ni pédales mais bénéfice de la présence d'un opérateur de sécurité pouvant intervenir manuellement et apporter un service aux passagers. Cette navette 'Bear Track' est par ailleurs équipée d'une rampe de mobilité répondant aux normes de l'Americans with Disabilities Act (DCA). Elle circulera du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et son accès sera gratuit pour le public.

AECOM sera le maître d'oeuvre de Bear Tracks, MnDOT assurera le financement du projet et Newtrax Transportation fournira les opérateurs qui seront formés par Navya. Le projet s'intègre dans le plan stratégique des véhicules connectés et automatisés (CAV) du MnDOT, favorisant notamment une mobilité accrue pour les personnes handicapées, de meilleures options de déplacement pour les communautés de personnes âgées et une plus grande sensibilisation du public aux technologies des véhicules automatisés.

Un aspect unique du projet est un partenariat académique avec White Bear Lake High School et l'Université du Minnesota pour offrir aux étudiants une première expérience avec les véhicules connectés et automatisés ainsi qu'une aide au développement de l'emploi.

Parmi les autres partenaires clés participants figurent le comté de Ramsey, Newtrax, des écoles de la région de White Bear Lake, le centre d'excellence des transports de l'État du Minnesota ainsi que la chambre de commerce de la région.