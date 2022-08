Navya : projet de navette autonome en Ecosse

(Boursier.com) — Navya annonce un nouveau partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un premier projet pilote de navette autonome en Écosse. Le campus d'Inverness accueille ainsi le premier projet pilote de service de transport de passagers par véhicule autonome en Écosse. Le véhicule autonome Navya est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023. HITRANS, le partenariat régional de transport pour les Highlands et les îles, est le promoteur du projet. Il s'est engagé à encourager les déplacements multimodaux et à réduire l'utilisation de la voiture particulière. HITRANS a obtenu un financement européen - par le biais du projet Planning for Autonomous Vehicles (PAV), financé par le programme Interreg de la région de la mer du Nord - et travaille avec un certain nombre de partenaires pour mener à bien le projet. Il s'agit notamment de Stagecoach, qui exploitera le service, de Navya, qui a conçu, fabriqué et déployé le véhicule autonome, du Highland Council ainsi que du Campus d'Inverness.

Le service de transport autonome de passagers propose un itinéraire de 3 kilomètres reliant le campus d'Inverness au parc commercial et d'affaires d'Inverness, incluant une traversée de la voie ferrée facilitée par le pont de transport durable récemment mis en place. Le couloir est réservé aux transports publics, à la marche et au vélo, les piétons et les cyclistes étant séparés des véhicules routiers sur la majeure partie du trajet. La navette autonome offre jusqu'à 15 places assises (11 assises et 4 debout) et sera utilisée principalement par les étudiants et les personnes travaillant sur le site du campus d'Inverness afin d'accéder au parc commercial et d'affaires voisin tout au long de la journée.

Rappelons que Navya a annoncé en juillet avoir conclu un accord de financement d'un montant nominal total de 36 ME avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Ce financement sera réalisé sous la forme d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (BSA). Chaque OCABSA, d'une valeur nominale unitaire de 2 500 euros, sera souscrite par le Groupe Negma, investisseur au pair et aura une maturité de douze mois.