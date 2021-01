Navya : premier service de navette autonome en Israël

Navya : premier service de navette autonome en Israël









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Navya équipe l'hôpital de Sheba pour le premier service public de mobilité autonome du pays en Israël. Le centre médical de Sheba, situé dans la banlieue de Tel Aviv, est le premier centre médical du Moyen-Orient et un établissement de santé reconnu au niveau international. Depuis le mois de janvier 2021, un Autonom Shuttle est intégré au service de navettes existant de Sheba pour transporter les passagers autour du campus. Ce projet pilote, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative de mobilité intelligente du bureau du Premier Ministre, est mené par l'Autorité Israélienne de l'Innovation (IIA) et le Ministère Israélien des Transports, en coopération avec ST Engineering.

Cette expérience sera menée en collaboration avec la start-up de solutions autonomes Blue White Robotics (BWR). Dans le cadre de ce projet Navya fournit les systèmes de conduite autonome ainsi que la navette électrique et les services associés. C'est le 23ème pays dans lequel Navya déploie ses solutions.

Le parcours est une boucle d'environ 2,1 km et dessert les principaux bâtiments de l'hôpital (centre d'ophtalmologie, Institut d'odontologie, centre pédiatrique/hôpital pour enfants, etc.), partageant la route avec les lignes de bus existantes. Le parcours est ponctué de 7 stations et accueille toute personne se trouvant sur le site de l'hôpital (le personnel, les patients, les visiteurs, etc). La navette opère dans un environnement très complexe en raison de la présence d'un trafic dense et varié (bus, taxis, voitures, vélos, motos, autres véhicules motorisés). Sur le trajet, la navette circule à proximité de grands parkings (ce qui occasionne un environnement Lidar assez pauvre et donc difficile à cartographier), passe sous plusieurs ponts et au milieu de bâtiments élevés (couverture GNSS limitée), et traverse 4 ronds-points et plus d'une vingtaine de passages piétons. Tels sont les nombreux défis qui sont relevés et surmontés par les systèmes de conduite autonomes, dont la technologie est en constante évolution.

Après ce déploiement, le service sera pérennisé et des navettes supplémentaires pourraient rejoindre le site, avec de possibles nouvelles routes. De nombreux autres projets sont actuellement à l'étude en Israël, car le pays est confronté à des défis majeurs en matière de transport, tels que le trafic, la sécurité routière, la pollution de l'air ainsi que leurs conséquences sur l'économie et la santé, si bien que l'intérêt des pouvoirs publics pour les navettes autonomes est en hausse. En outre, le Ministère des Transports encourage la mise en place d'essais pour divers cas d'utilisation pour le premier/dernier kilomètre.