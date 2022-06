Navya poursuit ses opérations en Amérique du Nord pour répondre à un marché en constante évolution

(Boursier.com) — Navya poursuit son développement sur le continent nord-américain, avec ses partenaires clés pour apporter un service de mobilité sur un marché toujours plus autonome, connecté, inclusif et durable.

Le partenariat entre Navya et Beep a permis de déployer de nombreux cas d'usage.

Le marché des véhicules autonomes aux États-Unis est amené à croître de manière significative au cours des huit à dix prochaines années en raison des progrès rapides de la technologie, de la demande croissante du marché et des déploiements de tests réussis. Depuis 2019, Navya et Beep, Inc. sont à l'avant-garde des projets de navettes autonomes aux États-Unis, transportant des dizaines de milliers de voyageurs sur les routes publiques et privées à travers le pays et élargissant les tests de sécurité des plateformes autonomes.

- En 2019, Beep a déployé ses deux premières navettes Navya sur un itinéraire de 2 km à Lake Nona, une communauté de 27 km2 à Orlando, en Floride, qui combine la vie résidentielle, des établissements d'enseignement, des établissement médicaux et de recherche, des commerces de détail, des restaurants et bureaux d'entreprise, en mettant l'accent sur l'innovation, la technologie et la communauté. Depuis, le réseau de navettes autonomes "Move Nona" n'a cessé de se développer de manière significative. À ce jour, Beep a testé avec succès cinq itinéraires quotidiens, avec six navettes Navya reliant 10 destinations clés de la communauté.

- La ville de Peachtree Corners, en Géorgie, est un carrefour de recherche et d'essais sur les villes intelligentes et les technologies de nouvelle génération. Beep a déployé trois navettes Navya utilisant les 5 km de voies AV dédiées de la ville. Le réseau de communication 5G de la ville et l'infrastructure C-V2X permettent une intégration avec l'infrastructure de contrôle du trafic, améliorant encore les opérations de navette et l'expérience du conducteur.

- Le service Tradition in Motion (TIM) fonctionne sur deux itinéraires sur des routes publiques à circulation mixte dans le cadre du développement de Mattamy Homes dans la ville de Port St. Lucie, en Floride. Depuis leur lancement en décembre 2020, les navettes Navya de Beep ont transporté en toute sécurité près de 13.000 passagers.

Le partenariat Beep et Navya a également permis de tester et déployer avec succès des itinéraires dans des endroits tels que Peoria, Arizona, Tampa, Floride et le comté de Pinellas, en Floride. En 2020, en partenariat avec Jacksonville Transportation Authority, Beep a utilisé des navettes Navya pour transporter des échantillons de test COVID sur le campus de la Mayo Clinic à Jacksonville, en Floride, sans agent de sécurité à bord, atteignant une véritable autonomie de niveau 4 au cours du projet de quatre mois.