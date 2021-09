(Boursier.com) — Navya participera aux Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP) qui se tiendront du 28 au 30 septembre au MEET, parc des expositions de Toulouse, et sera représenté sur le stand 12A. Ce salon, organisé par le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) et l'Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP), réunit chaque année près de 8.000 participants et 200 exposants. Récent lauréat pour trois projets d'innovation technologique majeurs dans le cadre du plan France Relance, dont le projet EFIBA (Émergence de la FIlière Bus Autonome) porté par un consortium composé de Actia, bluebus et Keolis visant à développer et industrialiser des bus électriques autonomes, NAVYA aura l'occasion de présenter ses solutions de mobilité aux élus locaux.

La société a déjà pu démontrer la valeur ajoutée de ses navettes pour le transport de personnes et de biens par le biais de multiples expérimentations réalisées à travers le globe. De plus, la démarche volontariste menée en 'R&D' lui permet de conserver son leadership technologique via le développement constant de ses solutions pour répondre au mieux aux demandes d'un secteur sujet à de nombreuses transformations.

Pierre Lahutte, Président du Directoire de NAVYA, a déclaré : "Le salon RNTP représente une occasion unique pour NAVYA de présenter ses solutions innovantes à un large panel d'élus. Les mandats locaux qui viennent de débuter seront sans aucun doute marqués par le déploiement de solutions nouvelles dans des environnements complexes prédéfinis, à même de construire la mobilité de demain".

Prochaine communication financière : Résultats semestriels 2021 le 28 septembre 2021.