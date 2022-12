Navya obtient un financement de 30 ME auprès de la société d'investissement Eshaq Investment Company W.L.L

(Boursier.com) — Navya vient de conclure un accord de financement avec la société d'investissement Eshaq Investment Company W.L.L, basée au Royaume de Bahrain, pour l'obtention d'un prêt d'un montant en principal de 30 ME.

Ce contrat de prêt, régi par le droit français, est conclu pour une durée de 10 ans au taux de 3% par an. Les intérêts sont payables annuellement à compter de la deuxième année du prêt et le principal est remboursable in fine.

Aucune pénalité n'est due par Navya en cas de remboursement anticipé du prêt.

En garantie de son remboursement, Navya a accordé un nantissement de logiciel de droit français portant sur le code source dont elle est titulaire au bénéfice d'Eshaq Investment, ce nantissement devant être enregistré auprès de l'INPI.

Ce contrat de prêt répond aux objectifs de Navya d'équilibrer sa structure financière et de disposer de liquidités lui permettant de financer son passage à l'échelle.

Il s'inscrit dans la stratégie d'Eshaq Investment de soutenir les entreprises à fort potentiel sur les marchés internationaux et déjà fortement positionnées sur les grands projets de développement durable du Moyen-Orient.

Ce prêt de 30 ME vient s'ajouter au financement de 36 ME réalisé en juillet 2022 avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, sous la forme d'obligations convertibles en actions nouvelles auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions.

Ces deux sources de financement, pouvant être cumulées, viennent ainsi renforcer sur le long terme les capacités financières de Navya nécessaires à son développement technologique, industriel et commercial.

Forte du soutien de ses partenaires financiers, de l'accélération de la demande sur ses marchés stratégiques et de la confiance d'acteurs de premier plan au Moyen-Orient, Navya poursuit sa stratégie d'investissement avec l'objectif d'équilibrer et diversifier ses sources de financement.

Eshaq Ebrahim Abdulrahman Eshaq, Chief Executive Officer of Eshaq Investment : "Eshaq Investment est fier de pouvoir financer une entreprise technologique à la pointe de l'innovation dans un domaine clé pour la réussite des projets de mobilité durable partout dans le monde. L'expertise développée par Navya, son empreinte mondiale et toutes ses perspectives dans le cadre des grands projets greenfield du Moyen-Orient en font un acteur que nous souhaitons soutenir et suivre. Navya a fait la preuve de son concept technologique et est orientée vers le marché, ce qui constitue un critère important dans nos décisions de financement."

Sophie Desormière, Présidente du directoire de Navya, conclut : "Le soutien d'une société d'investissement du Royaume de Bahrain tel que Eshaq Investment est un signal important pour Navya et pour tous les partenaires industriels et financiers qui nous suivent. Ce financement nous permet de sécuriser notre trésorerie et de poursuivre le développement de notre roadmap technologique et industrielle. Les conditions exceptionnelles consenties par les équipes d'Eshaq Investment témoignent de leur confiance dans nos technologies et services ainsi que dans la pertinence et la rentabilité de nos business models. Cet accord, issu de nos nombreuses actions et rencontres au plus haut niveau dans tous les pays des États arabes du Golfe, vient renforcer nos relations et nos positions dans tout le Moyen-Orient. Avec ce nouveau financement, associé au soutien financier et commercial de Negma, nous accédons à de plus grandes facilités pour poursuivre notre objectif de déployer des expériences de mobilité autonomes innovantes à grande échelle partout dans le monde."