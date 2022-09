Navya : nouvelles pertes, nouvelle chute et peu d'espoirs à court terme ?

(Boursier.com) — Navya rechute de 6,7% à 0,21 euro au lendemain de l'annonce de nouvelles lourdes pertes. Au cours des six premiers mois de l'exercice 2022, le constructeur de navettes autonomes et électriques a essuyé un déficit de 13,2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'est creusé à 13,7 ME. Au 31 août, Navya dispose d'une trésorerie de 3,6 ME, qui intègre le tirage de la première tranche d'OCABSA (2,5 ME), dans le cadre de l'accord de financement par OCABSA d'un montant nominal total maximum de 36 ME signé avec le Groupe Negma.

Au cours des premières semaines du second semestre 2022, Navya constate une accélération de sa dynamique commerciale, conséquence des avancées au niveau mondial de la réglementation sur les véhicules autonomes. Navya entend bénéficier de cette dynamique pour renforcer ses parts de marché dans des pays stratégiques comme l'Europe, les USA et le Japon.

"Grâce à notre forte culture Tech, notre empreinte mondiale avec des produits leaders sur leurs marchés et nos efforts de transformation, Navya est idéalement positionné sur la chaine de valeur de la mobilité durable pour saisir les opportunités de croissance et réussir son passage à l'échelle", commente Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya.

Pour Oddo BHF, les semestres se suivent et se ressemblent pour Navya : une topline en baisse, des pertes substantielles et une consommation de cash qui ne freine pas. L'analyste n'attend aucune inflexion sur la topline à court terme pour une consommation de cash qui ne devrait pas ralentir sur le second semestre, ni sur 2023. Compte tenu des incertitudes sur la capacité de Navya à conserver une trésorerie nécessaire pour poursuivre son activité et considérant la dilution des OCABSA, une valorisation fondamentale ne semble désormais plus appropriée... Le broker réitère ainsi son avis 'sous-performer' et place son cours cible sous revue.

Le titre a perdu près de 90% de sa valeur depuis le début d'année.