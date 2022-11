Navya : nouveau tirage obligataire assorti d'une importante dilution

(Boursier.com) — Navya annonce l'émission de la 3e tranche d'obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA, ensemble avec les OCA, les OCABSA) pour un montant de 2 millions d'euros.

Il est rappelé qu'en date du 21 juillet 2022, la société avait annoncé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement avec Negma, prévoyant la mise à disposition, sous réserve du respect des conditions de tirage d'OCABSA par tranches plafonnées de 2,5 ME chacune, pour un montant total de 36 ME, étant précisé que ni les OCA, ni les BSA ne seront cotés.

Le Directoire vient donc de décider d'émettre 800 OCABSA, pour un montant brut total de 2 ME au profit de Negma. Cette émission fait suite à la 1ère tranche de 2,5 ME, soit 1.000 OCABSA, qui avait été tirée le 21 juillet et à la 2ème tranche de 1,25 ME, soit 500 OCABSA, qui avait été tirée le 20 octobre. Ce tirage est réalisé dans un contexte de hausse récente et soutenue du cours de l'action qui est repassé au-dessus de la valeur nominale et d'une meilleure liquidité de l'action sur Euronext.

En cas d'émission d'actions issues de la conversion des OCA, les actionnaires verront leur participation dans le capital social de Navya diluée. Cette participation pourrait également être diluée en cas d'émission d'actions issues des BSA. Au 31 octobre 2022, l'exercice intégral de l'ensemble des instruments donnant accès au capital attribués et en circulation à ce jour permettrait la souscription de 62.609.565.217 Actions Nouvelles, générant alors une dilution égale à 99,9% sur la base du capital pleinement dilué. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social serait de 0,0009% (sur la base d'un cours de l'action de la société égal à 0,001 euro après réduction du nominal).

Suite à l'émission des 3 premières tranches d'OCABSA le 20 juillet, le 20 octobre et le 15 novembre, la société dispose encore d'un montant maximum de tirage de 30,250 ME, ce qui devrait permettre de couvrir les besoins de trésorerie estimés sur les 12 prochains mois si les conditions de tirage des OCABSA sont remplies.