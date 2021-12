Navya nomme Sophie Desormière à la Présidence du Directoire

(Boursier.com) — Les membres du Conseil de Surveillance de Navya ont souhaité renforcer la gouvernance de Navya et ont approuvé à l'unanimité la nomination de Sophie Desormière en qualité de Présidente du Directoire. Elle prendra ses fonctions le mercredi 5 janvier 2022.

Après une année 2021 marquée par de nombreuses avancées opérationnelles, la nomination de Sophie permet à Navya d'intégrer un profil expérimenté pour assurer la transformation de la société en vue du déploiement de solutions commerciales de mobilité autonome de niveau 4 en France et à l'étranger. Dotée d'une solide expérience de 25 ans à des postes de Direction au sein de grands groupes internationaux, dont 17 ans dans l'industrie automobile et la mobilité chez Valeo et 8 ans dans l'industrie chimique chez Solvay, Sophie Desormière a également démontré ces dernières années sa capacité à établir des relations durables au sein d'écosytèmes de capital investissement avec des partenaires financiers américains et asiatiques sur des projets dans la mobilité.

Pierre Lahutte, Président par Interim de Navya au cours du 2e semestre 2021, conserve ses responsabilités dans les domaines de la Stratégie et des Partenariats au sein du Directoire, afin de poursuivre les discussions engagées avec des partenaires stratégiques de premier plan.