Navya : Negma s'allège un peu

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 5 décembre à l'AMF, la société de droits des Emirats Arabes Unis Negma Group Investment Ltd a déclaré avoir franchi en baisse, le 29 novembre 2022, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Navya. Elle détient 12.789.970 actions Navya représentant autant de droits de vote, soit 14,71% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Navya sur le marché.

L'action Navya recule de 14,7% à 0,067 euros. L'Assemblée générale des actionnaires, réunie le 5 décembre, a approuvé le principe d'une réduction de capital social motivée par des pertes. L'opération s'effectuera par voie de réduction de la valeur nominale des actions de la société.