Navya : Macnica commande 2 nouvelles navettes et signe un protocole d'accord pour acquérir ses prochaines plateformes de nouvelle génération

(Boursier.com) — Navya annonce avoir vendu deux nouvelles navettes ARMA à son partenaire Macnica et avoir signé un protocole d'accord pour la vente de sa plateforme de nouvelle génération une fois leur mise sur le marché réalisée.

Macnica est un groupe international d'électronique et de solutions numériques, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 5,2 milliards de dollars par an et compte plus de 3 900 employés dans le monde. Distributeur de Navya au Japon depuis début 2020, Macnica a déjà contribué aux nombreux déploiements ainsi qu'à la maintenance des navettes Navya sur le territoire japonais, en collaboration avec la société Boldly, une filiale de SoftBank spécialisée dans la mobilité autonome.

Cette nouvelle commande confirme l'intérêt croissant du Japon pour les véhicules de transport autonomes ainsi que la satisfaction renouvelée de Macnica envers les technologies et les services de Navya.

Macnica confirme sa relation de long terme avec Navya et souscrit à sa feuille de route stratégique

Déjà convaincu par la place prépondérante qu'occuperont les navettes autonomes dans les années à venir au sein des réseaux de mobilité du Japon, Macnica soutient le modèle évolutif de Navya et souhaite dès maintenant se positionner pour l'achat à grande échelle des futures plateformes Navya de nouvelle génération.

Macnica a ainsi formalisé son intention de participer au succès des futures plateformes Navya de nouvelle génération en signant un protocole d'accord portant sur l'achat de plus d'une centaine d'unités au cours des années suivant leur commercialisation.

Atsushi Sato, Directeur Général Innovation Stratégique du Groupe Macnica, commente : "Navya, qui détient de nombreuses réalisations partout dans le monde ainsi qu'une excellente technologie, est un partenaire important pour nous dans le cadre de nos activités vers la conduite autonome de niveau 4 pour le marché japonais. Nous comptons déployer, dans les années à venir, plus de 100 navettes Navya de nouvelle génération sur le marché de la conduite autonome en constante évolution au Japon, en les associant à nos propres technologies. Nous pensons que nous pouvons non seulement contribuer aux problèmes de transport du Japon, mais également apporter une nouvelle valeur au marché du transport. En plus de la nouvelle plateforme, nous venons de passer une commande supplémentaire de deux navettes ARMA pour mieux répondre à la demande des utilisateurs."