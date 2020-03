Navya : lourde perte sur l'année écoulée

(Boursier.com) — En 2019, Navya a vendu 43 navettes et réalisé un chiffre d'affaires de 15 ME en repli de 21% par rapport à l'exercice 2018.

Le résultat opérationnel et le résultat net s'établissent respectivement à -31,2 ME et -32,3 ME. Ils refléteraient d'une part la baisse de l'activité Hardware et d'autre part, la phase d'investissements dans laquelle la société se trouve actuellement.