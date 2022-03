Navya : lourde perte annuelle

(Boursier.com) — En 2021, Navya a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 ME, en retrait de 5% par rapport à l'exercice 2020 et a vendu 19 navettes Autonom Shuttle à travers le monde.

Au 31 décembre 2021, la base installée s'établit à 201 véhicules déployés dans 25 pays, soit une croissance de +10% par rapport à fin 2020.

L'exercice 2021 a été marqué par l'intensification des investissements R&D, ces derniers s'établissent à 9,4 ME, en hausse de 16% par rapport à 2020.

Le résultat opérationnel courant et le résultat net s'établissent respectivement à -21,8 ME et -24 ME contre -19,4 ME et -23,7 ME en 2020.

Au 31 décembre 2021, Navya dispose d'une trésorerie de 15,7 ME, contre 28 ME à fin 2020.

Au 31 mars 2022, la Société dispose d'une position de trésorerie de 7,8 ME et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur un horizon de temps de 12 mois.